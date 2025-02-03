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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sözleri! "Şans gelirse..."

Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:13
Yılmaz Vural’dan Fenerbahçe sözleri! Şans gelirse...

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    Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

    "F.BAHÇE'NİN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

    RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe." dedi.

    "BİR GÜN F.BAHÇE'NİN HOCASI OLURSAM..."

    72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!" ifadelerini kullandı.

    Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı.

    Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı geçtiğimiz haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

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