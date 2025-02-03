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Trabzonspor'da 8 adayı: Jorge Carrascal

Bu mevkide birçok farklı ismi deneyen ancak beklediği verimi alamayan bordo-mavililer, kolları sıvamış durumda. Jorge Carrascal ismi de ön plana çıktı. Ancak oyuncunun Dinamo Moskova'da kalmak istemesi, fren yapılmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:30
Trabzonspor’da 8 adayı: Jorge Carrascal

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    Trabzonspor, Jose Sosa ve Marek Hamsik'in takımdan ayrılmasından sonra merkez orta saha pozisyonundaki boşluğu bir türlü dolduramadı.

    Bu mevkide birçok farklı ismi deneyen ancak beklediği verimi alamayan bordo-mavililer, kolları sıvamış durumda. Jorge Carrascal ismi de ön plana çıktı. Ancak oyuncunun Dinamo Moskova'da kalmak istemesi, fren yapılmasına neden oldu.

    Gündemdeki diğer futbolcu ise Adem Zorgane oldu. Belçika ekiplerinden Charleroi'nin takım kaptanı olan 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu için Trabzonspor, fiyat araştırmasına başladı.

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