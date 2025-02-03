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Fenerbahçe'den stoper ve sol bek bombası!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler, Rizespor galibiyetinin ardından yeniden transfere çevrilmiş durumda. Dönemin kapanmasına kısa süre kala sarı lacivertliler kadrosunu bir stoper ve sol bek takviyesi ile güçlendirmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:01
Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

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    Başlıkların Devamı

    Sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    PUAN FARKI 3'E İNDİ

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Rizespor karşısında da 2-0'lık mağlubiyetten maçı çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını da maç fazlasıyla 3'e indirmiş oldu.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Faslı yıldız, Midtjylland karşısında attığı golle de gözlerin pasını silerken Çaykur Rizespor maçında da galibiyeti getiren golü atan isim oldu.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    TRANSFERDE ŞOV DEVAM EDECEK

    Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertliler eksik kalan bölgelerini güçlendirmek isterken transferin son günleri de hareketli geçecek.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Göztepe maçının son dakikalarında sahne alan Carlos, Çaykur Rizespor maçında ise ilk 11'de başladı ve taraftarlarla tanıştı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi maçına çıkan genç sağ bek, Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    TRANSFERDE AHMETCAN HAMLESİ

    Takımı 3'lü savunma oynatmak isteyen Jose Mourinho, savunma hattını Diego Carlos, Milan Skriniar ve bir sol stoperden oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda elinde Djiku ve Çağlar gibi stoperler olmasına rağmen Rizespor maçında sol ayaklı olması nedeniyle Levent Mercan'a şans verildi.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Oosterwolde dönene kadar yönetimden sol ayaklı bir stoper isteyen Jose Mourinho, Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın kiralanmasına onay verdi. Kanarya, Hollanda devi ile anlaşma sağlaması halinde Ahmetcan'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    KANAT BEKE DIOUF

    Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'den boşalan kontenjanı sol kanat bek takviyesi için kullanacak. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

    Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Diouf, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

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