Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!

Ayağının tozuyla Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Slovak yıldız, iyi de bir performans sergiledi. Skriniar takıma bir penaltı kazandırırken filelere gönderdiği top ise gol değeri kazanmadı.

TALISCA RÜYASI GERÇEK OLDU Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

Rizespor maçında sonradan oyuna dahil olan Anderson Talisca, istekli futboluyla dikkat çekti ve uzaktan vurduğu bir şutta ise direğe takıldı.

MIMOVIC SÜRPRİZİ Osayi Samuel ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna kattı.