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Luka Doncic'ten Mavericks'e veda mesajı

Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic, Dallas Mavericks'in NBA'in gündemine oturan takası sonrası ilk kez konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 14:18 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 14:18
Luka Doncic’ten Mavericks’e veda mesajı

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    Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic, Dallas Mavericks'in NBA'in gündemine oturan takası sonrası ilk kez konuştu.

    25 yaşındaki Slovenyalı yıldız, sosyal medyada yaptığı ilk açıklamada düşüncelerini şu şekilde kaleme aldı:

    "Yedi yıl önce çok genç yaşımda bir oyuncuyken, en üst düzeyde basketbol oynama hayalimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Kariyerimi burada tamamlayacağımı düşünüyordum ve size bir şampiyonluk getirmeyi çok istiyordum. İyi zamanlarda ya da kötü zamanlarda, sakatlıklardan NBA Finallerine kadar, desteğiniz asla değişmedi. Sadece en iyi anlarımızda sevincimi paylaştığınız için değil, aynı zamanda en çok ihtiyacım olduğunda beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim."

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