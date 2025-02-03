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Feyenoord'dan Romulo'ya teklif!

Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo. Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:05
Feyenoord’dan Romulo’ya teklif!

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    Feyenoord, Milan'a gönderdiği Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. Hollanda temsilcisi, ara transferin bitmesine kısa bir süre kala (Hollanda'da ara transfer dönemi 4 Şubat'ta sona erecek) Gimenez yerine bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

    Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo. Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

    "SATMA PLANIMIZ YOK"

    İzmir temsilcisinin sportif direktörü Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde, "Romulo'yu ara transfer döneminde satma planımız yok." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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