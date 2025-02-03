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Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık gerçekleştiği belirtilirken, Demirel ve ekibine teşekkür edildi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:13
Bodrum FK’da Volkan Demirel dönemi sona erdi

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    Süper Lig ekibi Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

    Volkan Demirel (AA)Volkan Demirel (AA)

    VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM FK PERFORMANSI
    1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel, Bodrum FK'nın başında toplam 13 maça çıktı. Bu süreçte yalnızca 2 galibiyet elde eden deneyimli teknik adam, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 0.77 puan ortalaması yakalayan Demirel, beklentilerin altında kaldı.

    Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e mücadele eden Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra Demirel'i takımın başına getirmişti.