Atalanta Isak Vural’ı istiyor

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamış olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isak Vural için yeni bir gelişme yaşandı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Atalanta, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.
Habere göre; anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak ve Atalanta kısa süre içinde bütün operasyonu 3 milyon euro karşılığında tamamlamış olacak.
İsveç doğumlu Türk orta saha Isak Vural, bu sezon Serie B ekiplerinden Frosinone'de 15 resmi maçta 438 dakika forma giydi.