Kevin Danso Tottenham’da!

Lens forması giyen Kevin Danso, Avrupa'da ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.



Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 26 yaşındaki stoper için Juventus ve Wolverhampton iddiaları da gündeme geldi.



WOLVES ALAMADI



Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Avusturyalı stoper, Wolverhampton ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.



TOTTENHAM BİTİRDİ



İngiliz ekibi, Danso ile sözlü anlaşmaya varmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için pazar gününe sağlık kontrolleri planladı. Ancak Danso için daha sonra Tottenham devreye girdi ve transferi bitirdi.



Tottenham, önce Danso ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İngiliz ekibi daha sonra Lens ile görüştü ve transferi bitirdi.