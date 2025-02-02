PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kevin Danso Tottenham'da!

Avrupa'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Kevin Danso, Tottenham'a imza attı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki stoper için Lens'e 25 milyon euro ödeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:40
Kevin Danso Tottenham’da!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Lens forması giyen Kevin Danso, Avrupa'da ara transfer döneminde en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

    Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 26 yaşındaki stoper için Juventus ve Wolverhampton iddiaları da gündeme geldi.

    WOLVES ALAMADI

    Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Avusturyalı stoper, Wolverhampton ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

    TOTTENHAM BİTİRDİ

    İngiliz ekibi, Danso ile sözlü anlaşmaya varmasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için pazar gününe sağlık kontrolleri planladı. Ancak Danso için daha sonra Tottenham devreye girdi ve transferi bitirdi.

    Tottenham, önce Danso ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İngiliz ekibi daha sonra Lens ile görüştü ve transferi bitirdi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Kardelenler
    NARİN GÜRAN OLAYINDA FLAŞ! Merak edilen soru yanıt buldu! Narin Güran patikadan yürüdü mü?
    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçıran oyunculara denetim
    2025 ticaret savaşları! Kanada ve Meksika’dan Trump’a misilleme: B planı devreye giriyor...
    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın
    Galatasaray Alvaro Morata transferini resmen açıkladı!
    ’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...