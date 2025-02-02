Ogün Altıparmak hayatını kaybetti!

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.



Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyerinde iki dönemde 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giymişti. Altıparmak, ayrıca Karşıyaka forması da giymişti. Ogün Altıparmak, kariyerinde A Milli Takım formasını ise 32 kez giydi.



Ogün Altıparmak, teknik direktörlük kariyerinde ise; Giresunspor, Karşıyaka ve Erzincanspor'u çalıştırdı.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.