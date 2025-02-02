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Galatasaray'da Sandi Lovric sürprizi!

Galatasaray, Udinese forması giyen Sandri Lovric ile ilgileniyor. Udinese'de bu sezon 24 maçta süre buan Sandi Lovric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 14:07 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 14:07
Galatasaray’da Sandi Lovric sürprizi!

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    Galatasaray'da Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın transferlerinin ardından yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

    GALATASARAY'IN ORTA SAHA HEDEFİ

    Sarı-kırmızılılar için İtalya'dan orta saha iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Udinese forması giyen Sandri Lovric ile ilgileniyor.

    Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Udinese ile temasa geçti. Udinese, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Lovric'i ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

    GALATASARAY'DAN SOMUT ADIM

    Lovric'e Galatasaray dışında Premier Lig'den de ilgi olduğu ancak şu anda en somut adımın Galatasaray'dan geldiği belirtildi.

    Udinese'de bu sezon 24 maçta süre buan Sandi Lovric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Lovric'in Udinese ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Galatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecekGalatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecek
    Galatasaray'dan dev sürpriz! Yine İtalya'dan gelecek

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