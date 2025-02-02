SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Juventus farklı kazandı! Juventus - Empoli : 4-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 23. hafta karşılaşmasında Juventus, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Juventus oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:58
Juventus farklı kazandı! Juventus - Empoli : 4-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Empoli, Mattia De Sciglio'nujn 4. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 tamamladı.

    Juventus, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani ile ikinci yarıda geri döndü. Fransız futbolcu, 61 ve 64. dakikada attığı gollerle takımını 2-1 öne taşıdı.

    Empoli'de Youusef Maleh, 84. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

    Juventus, Dusan Vlahovic'in 90. dakikada attığı golle 3-1'i buldu. Ev sahibi ekipte Francisco Conceicao 90+3'te maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

    Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 65 dakika sahada kaldı. Kenan, bu dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

    Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Juventus, 40 puana yükseldi. Empoli, 21 puanda kaldı.

    İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Juventus, Como ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Empoli, sahasında Milan'ı konuk edecek.

    Kevin Danso Tottenhamda!Kevin Danso Tottenhamda!
    Kevin Danso Tottenham'da!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Kardelenler
    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    Gözler Ankara’da! Kabine yarın toplanacak! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    NARİN GÜRAN OLAYINDA FLAŞ! Yüksel ya da Enes’ten itiraf mı gelecek? Gerekçeli kararda patika yol detayı
    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçıran oyunculara denetim
    Galatasaray Alvaro Morata transferini resmen açıkladı!
    2025 ticaret savaşları! Kanada ve Meksika’dan Trump’a misilleme: B planı devreye giriyor...
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...