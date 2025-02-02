Empoli, Mattia De Sciglio'nujn 4. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 tamamladı.



Juventus, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani ile ikinci yarıda geri döndü. Fransız futbolcu, 61 ve 64. dakikada attığı gollerle takımını 2-1 öne taşıdı.



Empoli'de Youusef Maleh, 84. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Juventus, Dusan Vlahovic'in 90. dakikada attığı golle 3-1'i buldu. Ev sahibi ekipte Francisco Conceicao 90+3'te maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.



Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 65 dakika sahada kaldı. Kenan, bu dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.



Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Juventus, 40 puana yükseldi. Empoli, 21 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Juventus, Como ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Empoli, sahasında Milan'ı konuk edecek.