SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alanya İzmir'de tek attı! Göztepe Alanyaspor 0-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk olan Alanyaspor, rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golü Nuno Miguel Reis Lima kaydetti. İşte maçta yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:26
Alanya İzmir’de tek attı! Göztepe Alanyaspor 0-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçen hafta Başakşehir'i geriden gelerek yenmeyi başaran Alanyaspor, Göztepe deplasmanından da 3 puan çıkarmayı başardı.

    Turuncu yeşilli ekip, İzmir'de rakibini 1-0 yendi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Akdeniz temsilcisinin tek golünü Nuno Miguel Reis Lima kaydetti.

    Göztepe Avrupa kupaları hedefinde önemli bir kayıp yaşadı (DHA)Göztepe Avrupa kupaları hedefinde önemli bir kayıp yaşadı (DHA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    5'inci dakikada Djalma Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    14'üncü dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altı pas içerisindeki vurduğu top, sol üstten dışarı gitti.

    18'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun pozisyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.

    29'uncu dakikada ceza sahası sağ önünden Romulo'nun kullandığı serbest vuruşta top, sol direğin yanından dışarı çıktı.

    41'inci dakikada sol kanattan korner atışında topa Heliton ile yükselen Cordova'nın eline çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden inceleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

    45'inci dakikada sol kenardan gelen korner vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

    İkinci yarıya Göztepe oyuncu değişikliğiyle başladı. Romulo'nun yerine Emersonn oyunda dahil oldu. 47'inci dakikada Tijanic'in sol köşe noktasında kullandığı kornerde Heliton'un kafa vuruşunda top sağdan dışarıya çıktı.

    59'uncu dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Emerson'un kafasından seken topu arka direkte Juan kafayla Victor Hugo'ya çevirdi. Victor Hugo'nun yerde zayıf vuruşunda top Emerson'a gelirken Emerson'un vuruşunda Lima'ya gelen topu hakem elle oynama olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. Ancak VAR devreye girdi elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

    65'inci dakikada Göztepe Heliton ile gölü buldu ancak VAR incelemesi ardından iptal edildi. Djalma'nın sol kanattan ortasına savunmada Fatih uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas içine indi. Topa hamle yapmak isteyen kaleci Ertuğrul, Heliton ile mücadelesi sırasında yerde kaldı. Pozisyonun devamında altı pas içinde oluşan karambolde Nielsen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyuna alanına geri döndü ve Heliton gelen topu kafa vuruşyla filelerle buluşturdu. Arda Kardeşler ilk anda gölü verirken VAR çağrısı sonrasında yapılan incelemede gol iptal edildi.

    74'üncü dakikada Juan mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Miroshi kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta topla buluşan Juan kaleye doğru ilerledi ve yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

    80'inci dakikada Göztepe yine penaltı kazandı. Ahmedin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın karşıladığı top ceza yayı üzerinde Matsuki'yi geldi. Matsuki'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu Ertuğrul uzaklaştırmak etmek isterken Bokele'ye müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Juan'ın, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul uzanarak topun gol olmasını engelledi. Pozisyonun devamında Djalma'nın ortasında top kornere çıktı.

    Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Alanyaspor 28 puana yükselirken, üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe 34 puanda kaldı.

    Akdeniz ekibi gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar ise Bodrum FK'ya konuk olacak.

    Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak (İHA)Alanyaspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak (İHA)

    2 KEZ İPTAL KARARI

    Süper Lig'de Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları büyük yankı uyandırdı. 97 gün sonra Süper Lig'de görev alan Arda Kardeşler (Son olarak 28 Ekim 2024, Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçında düdük çalmıştı), VAR müdahaleleri sonrası tam üç kez karar değiştirdi.

    Mücadelenin 44. ve 59. dakikalarında Göztepe lehine penaltı düdüğü çalan Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından her iki pozisyonu da iptal etti. Göztepe forması giyen Heliton'un 66. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Maçın 80. dakikasında Göztepe, Ertuğrul Taşkıran'ın Heliton'a yaptığı faul sonrası bir kez daha penaltı kazandı. Bu pozisyonda kaleci Ertuğrul Taşkıran sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. VAR hakemi Pawel Pskit, bu kez hakem Arda Kardeşler'in kararına müdahale etmedi ve penaltı kararı geçerli sayıldı.

    Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Juan, 81. dakikada vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Kardelenler
    Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    Gözler Ankara’da! Kabine yarın toplanacak! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    NARİN GÜRAN OLAYINDA FLAŞ! Yüksel ya da Enes’ten itiraf mı gelecek? Gerekçeli kararda patika yol detayı
    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçıran oyunculara denetim
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...