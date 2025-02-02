Galatasaray’dan maç sonu flaş açıklama! Ülke futbolundan gideceksiniz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan zehir zemberek bir açıklama geldi.

Açıklamada; "Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük! Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!" denildi.