Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt! "Türk futboluna savaş açtılar"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe , sahasında Çaykur Rizespor 'u 3-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (2) ve En-Nesyri kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Acun Ilıcalı (İHA)

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu;

"Futbol içerisinde birçok şey yaşanıyor. Büyük mücadele içerisinde takımlar, ellerinden gelenlerini yapıyor. Biz de bazı gerilimler yaşıyoruz. Böyle durumlarda anlıyoruz ki insan hayatından daha değerli bir şey yok. Çok çok üzgünüz."

"FENERBAHÇELİLER BAŞARIYA İNANIYOR"

"Taraftarımız, bir hikaye daha yazdı. Baktığınız zaman stadyumumuzdaki ses her seferinde daha çok artıyor. Fenerbahçeliler başarıya inanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten insan bir kez daha gurur duyuyor. Stadyum atmosferi, 2 gol yememize rağmen taraftarın desteğini bırakmaması. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yenilden 2 golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları, inancımızı daha da artırdı. Taraftarımızın, 12. adam olması, hatta 13. adam olması... Futbolcularımızın inancın yeni bir hikaye yazması... 2 haftada 2 geri dönüş, bunlar çok güzel."

"Acımızdan bahsettim, bizim için özel bir akşam. Transferle, teknik analizle ilgili konuşmak istemiyorum."