Arsenal - Manchester City | CANLI

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.
Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Trossard, Havertz, Martinelli
Manchester City: Ortega Moreno, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo, Savinho, Marmoush, Foden, Haaland
Karşılaşma öncesinde Liverpool'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Arsenal, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City ise 41 panla 4. basamakta.