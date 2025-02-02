Arsenal - Manchester City | CANLI

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.

Jorginho ve Phil Foden (Takvim Foto Arşiv)

Karşılaşma öncesinde Liverpool'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Arsenal, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City ise 41 panla 4. basamakta.