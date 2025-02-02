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Arsenal - Manchester City | CANLI

İngiltere Premier Lig'in iki dev ekibi Arsenal ile Manchester City, Emirates'te karşı karşıya geliyor. Londra'daki kritik mücadelede taraflar sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Arsenal - Manchester City maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:25 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:35
Arsenal - Manchester City | CANLI

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    Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşıyor.

    İLK 11'LER

    Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Trossard, Havertz, Martinelli

    Manchester City: Ortega Moreno, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo, Savinho, Marmoush, Foden, Haaland

    Jorginho ve Phil Foden (Takvim Foto Arşiv)Jorginho ve Phil Foden (Takvim Foto Arşiv)

    Karşılaşma öncesinde Liverpool'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Arsenal, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City ise 41 panla 4. basamakta.

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