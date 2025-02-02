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Cengiz Ünder'e bir talip daha! İmzalar atılabilir

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'e, Fransa'nın Ligue 1 kulübü Lens talip oldu. Fransız temsilcisinin ilgisi sonrasında milli oyuncu ikinci kez Fransa'da forma giyebilir.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 20:45 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 20:45
Cengiz Ünder’e bir talip daha! İmzalar atılabilir

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    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'e, Fransa'nın Ligue 1 kulübü Lens talip oldu. Sarı-lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ünder, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 162 dakika sahada kaldı.

    Cengiz Ünder (AA)Cengiz Ünder (AA)

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

    Fransa basınına göre, Lens kulübü, Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Sarı kırmızılı ekip, transferi tescil döneminin kapacağı akşama kadar tamamlamayı hedefliyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu ancak bu sezon beklentilerin altında kaldı.

    Cengiz Ünder (AA)Cengiz Ünder (AA)

    BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA YATTI

    Cengiz Ünder'in adı bir süre Beşiktaş ile anılsa da, milli futbolcu yapılan görüşmeler sonrasında imza atmamıştı. Şimdi ise Lens, Ünder'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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