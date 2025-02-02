Cengiz Ünder’e bir talip daha! İmzalar atılabilir

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'e, Fransa'nın Ligue 1 kulübü Lens talip oldu. Sarı-lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ünder, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 162 dakika sahada kaldı.