Alanyaspor karşısında son dakikalarına önde girdiği maçı 5-4 kaybeden Başakşehir , Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile evinde karşılaştı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri Krzysztof Piatek 'in 3 ve Davidson'un tek golüyle 3 puana uzandı.

Başakşehir Samsunspor'u farklı geçti (DHA)

Polonyalı golcü 19, 58 ve 69. dakikalarda ağları havalandırmayı başardı. Brezilyalı kanat ise 86'da Okan Kocuk'u geçerek farkı 4'e yükseltti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Haftay Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa kupaları hedefinde büyük yara alan Karadeniz temsilcisi ise 40 puanda kaldı. Bir sonraki maçında Hatayspor'u ağırlayacak.