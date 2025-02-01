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İstanbul'da Piatek şov! Başakşehir Samsunspor 4-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Başakşehir, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekibin Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, hat-trick yaparak akşama damga vurdu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 21:00
İstanbul’da Piatek şov! Başakşehir Samsunspor 4-0 | MAÇ SONUCU

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    Alanyaspor karşısında son dakikalarına önde girdiği maçı 5-4 kaybeden Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile evinde karşılaştı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri Krzysztof Piatek'in 3 ve Davidson'un tek golüyle 3 puana uzandı.

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    Polonyalı golcü 19, 58 ve 69. dakikalarda ağları havalandırmayı başardı. Brezilyalı kanat ise 86'da Okan Kocuk'u geçerek farkı 4'e yükseltti.

    Başakşehir bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Haftay Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa kupaları hedefinde büyük yara alan Karadeniz temsilcisi ise 40 puanda kaldı. Bir sonraki maçında Hatayspor'u ağırlayacak.

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