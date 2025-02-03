Milan Skriniar’ın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu penaltı mı?

Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ve puanını 51'e yükseltti. Mücadelenin ilk yarısında Kanarya'nın yıldızı Milan Skriniar, Olawoyin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ve puanını 51'e yükseltti. Mücadelenin ilk yarısında Kanarya'nın yıldızı Milan Skriniar, Olawoyin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Çok konuşulan kararı A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.