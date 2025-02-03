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Milan Skriniar'ın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin Slovak yıldızı Milan Skriniar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu canlı yayında yorumladı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 00:42 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 00:56
Milan Skriniar’ın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu penaltı mı?

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    Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ve puanını 51'e yükseltti. Mücadelenin ilk yarısında Kanarya'nın yıldızı Milan Skriniar, Olawoyin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı.

    Milan Skriniar'ın pozisyonu A Spor'da yorumlandı (A SPOR)Milan Skriniar'ın pozisyonu A Spor'da yorumlandı (A SPOR)

    Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

    Çok konuşulan kararı A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.

    Milan Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı?