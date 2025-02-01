Galatasaray ve Trabzonspor için Tayfur Bingöl iddiası!

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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl son haftalarda yeniden çıkışa geçti.



32 yaşındaki oyuncu birçok pozisyonda oynaması sebebiyle İstanbul ekibinde adeta 'joker' görevi görüyor.



SÜPER LİG DEVLERİ LİSTESİNE ALDI



Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tayfur Bingöl'ü Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine ekledi. Son Bodrum FK maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Tayfur bu sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

