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Ferdi'nin takımına tarihi şok! Nottingham Forest Brighton 7-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest, The City Ground'da Brighton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:38 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 17:39
Ferdi’nin takımına tarihi şok! Nottingham Forest Brighton 7-0 | MAÇ SONUCU

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    Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12. dakika: Lewis Dunk (kendi kalesine), 25. dakikada Morgan Gibbs-White, 32, 64 ve 69. dakikalada Chris Wood, 89. dakikada Neco Williams ve 90+1. dakikada Jota Silva attı.

    Maçta hat-trick yapan Chris Wood, Premier Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti. 33 yaşındaki Yeni Zelandalı forvet, 24 maçta 17 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gol krallığında Muhammed Salah (19) ve Erling Haaland'ın (18) ardından Alexander Isak (17) ile eşit duruma geldi.

    Anthony Elanga, Chris Wood'un attığı iki golde asist yaparak karşılaşmanın skor belirleyici isimlerinden biri oldu.

    Nottingham Forest Brighton'ı farklı yendi (AFP)Nottingham Forest Brighton'ı farklı yendi (AFP)

    FERDİ KADIOĞLU KADRODA YER ALMADI

    Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosuna dahil edilmedi.

    Bu farklı galibiyetle Nottingham Forest, puanını 47'ye çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Brighton ise 34 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.

    Forest, Premier Lig'in 25. haftasında Fulham'a konuk olacak. Martılar ise kendi sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.