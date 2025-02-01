Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12. dakika: Lewis Dunk (kendi kalesine), 25. dakikada Morgan Gibbs-White, 32, 64 ve 69. dakikalada Chris Wood, 89. dakikada Neco Williams ve 90+1. dakikada Jota Silva attı.

Maçta hat-trick yapan Chris Wood, Premier Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti. 33 yaşındaki Yeni Zelandalı forvet, 24 maçta 17 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gol krallığında Muhammed Salah (19) ve Erling Haaland'ın (18) ardından Alexander Isak (17) ile eşit duruma geldi.

Anthony Elanga, Chris Wood'un attığı iki golde asist yaparak karşılaşmanın skor belirleyici isimlerinden biri oldu.