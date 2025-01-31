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Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı netleşti. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 21:09 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 21:09
Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü

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    Trendyol Süper Lig'in 22. haftası başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı netleşti. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 ŞUBAT CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ

    13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

    16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

    19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2 ŞUBAT PAZAR MAÇ TAKVİMİ

    13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

    16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

    19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    3 ŞUBAT PAZARTESİ MAÇ TAKVİMİ

    20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

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