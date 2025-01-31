Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı netleşti. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı netleşti. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü.
1 ŞUBAT CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 ŞUBAT PAZAR MAÇ TAKVİMİ
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 ŞUBAT PAZARTESİ MAÇ TAKVİMİ
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)