Yarın kimin maçı var? 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı netleşti. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte 1 Şubat Cumartesi Süper Lig Fikstürü.