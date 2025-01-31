Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup heyecanı sona erdi. Adını ilk 8'e yazdıran takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ve 24. sıra arasındaki takımlar play-off maçlarına çıkacak.
Temsilcilerimizden Galatasaray ligi 14. sırada bitirirken Fenerbahçe'de 24. ve son sıradan play-off turuna katılmaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise son hafta maçında Twente'ye mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi de gerçekleşti. Buna göre temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Anderlecht oldu.
Galatasaray lig etabını 14. sırada tamamladı. (AA)
GALATASARAY DIŞARDA FENERBAHÇE İÇERDE!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray, lig etabını daha üst sırada tamamladığı için eşleşmede ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe ise seri başı olmadığından dolayı, rakibini 13 Şubat'ta Kadıköy'de ağırlayacak.
SON 16 TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELLİ!
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın turu geçmeleri halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri de belli.
Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers ya da Olympiakos ile eşleşecek.
Galatasaray ise son 16 turuna yükselmesi halinde Tottenham ya da Manchester United takımlarıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe lig etabını 24. sırada noktaladı. (AA)
GALATASARAY'DA 3 CEZALI!
Galatasaray'a son 16 turu öncesi Ajax deplasmanından kötü haberler de geldi. Sarı kırmızılılarda sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
3 OYUNCU YAZILABİLECEK!
Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'ya bildirdiği kadrolarda da revizyona gidebilecek. Ancak takımların yalnızca 3 değişiklik yapma hakları bulunuyor.
Bu doğrultuda şimdiden 4 transfer yapan ve sezon başında Kostic ve Oğuz Aydın gibi isimleri Avrupa kadrosuna yazdırmayan Fenerbahçe, yine bazı isimleri dışarda bırakmak zorunda olacak.