Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup heyecanı sona erdi. Adını ilk 8'e yazdıran takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ve 24. sıra arasındaki takımlar play-off maçlarına çıkacak.

Temsilcilerimizden Galatasaray ligi 14. sırada bitirirken Fenerbahçe'de 24. ve son sıradan play-off turuna katılmaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise son hafta maçında Twente'ye mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi de gerçekleşti. Buna göre temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Anderlecht oldu.