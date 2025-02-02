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📺 CANLI || Fenerbahçe-Çaykur Rizespor canlı anlatım

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirip lider Galatasaray’la arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Rizespor ise deplasmanda sürpriz bir sonuç arıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:58
📺 CANLI || Fenerbahçe-Çaykur Rizespor canlı anlatım

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, Karadeniz temsilcisi zorlu deplasmanda puan peşinde olacak.

    📺 CANLI İZLE | FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

    ⚽ Süper Lig'in 22. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

    📅 Tarih: 2 Şubat 2025, Pazar
    Saat: 19.00
    🏟️ Stadyum: Ülker Stadyumu
    📡 Kanal: beIN Sports 1 (Canlı Yayın)

    CANLI İZLE

    https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.

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    🔥 Fenerbahçe'nin İlk 11'i:

    İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

    💥 Çaykur Rizespor'un İlk 11'i:

    Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

    👨‍⚖️ Hakem: Burak Pakkan
    🎥 VAR: Bert Put (Belçika)

    Fenerbahçenin Çaykur Rizespor maçı ilk 11i belli olduFenerbahçenin Çaykur Rizespor maçı ilk 11i belli oldu
    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

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