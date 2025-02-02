📺 CANLI || Fenerbahçe-Çaykur Rizespor canlı anlatım

📺 CANLI İZLE | FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

⚽ Süper Lig'in 22. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

📅 Tarih: 2 Şubat 2025, Pazar

⏰ Saat: 19.00

🏟️ Stadyum: Ülker Stadyumu

📡 Kanal: beIN Sports 1 (Canlı Yayın)

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https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.