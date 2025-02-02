📺 CANLI || Fenerbahçe-Çaykur Rizespor canlı anlatım

Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, Karadeniz temsilcisi zorlu deplasmanda puan peşinde olacak.
Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, Karadeniz temsilcisi zorlu deplasmanda puan peşinde olacak.
📺 CANLI İZLE | FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI
⚽ Süper Lig'in 22. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
📅 Tarih: 2 Şubat 2025, Pazar
⏰ Saat: 19.00
🏟️ Stadyum: Ülker Stadyumu
📡 Kanal: beIN Sports 1 (Canlı Yayın)
CANLI İZLE
https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.
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İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
👨⚖️ Hakem: Burak Pakkan
🎥 VAR: Bert Put (Belçika)