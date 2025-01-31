Bitsin artık bu hasret: 259 gündür deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, Kayseri maçına kilitlendi!

Süper Lig'de yarın küme düşme hattında yer alan Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alarak kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Bordo-Mavililer, dış sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında, 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. O tarihten bu yana deplasmanda çıktığı hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamayan Trabzonspor, Kayseri deplasmanında kazanması halinde 259 günlük dış saha galibiyeti özlemine son vermiş olacak.

GALİBİYETE ODAKLANDILAR

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Karadeniz Fırtınası, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Bordo-Mavililer, bu sezon deplasmanda çıkt��ğı 9 maçta 3 farklı teknik adamın yönetiminde sahaya çıktı ancak galibiyet sevinci yaşayamadı. Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş deplasmanda kazanmayı başaramadı.