SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU Bonservisine yaklaşık 6 milyon euro ödenecek genç futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe , Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic 'i ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Ognjen Mimovic. (Takvim.com.tr)

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu sezon 19 maça çıkan 20 yaşındaki sağ bek 1 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.