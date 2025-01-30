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Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi!

Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:43
Fenerbahçe’den Eren Elmalı hamlesi!

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    Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın transferleri sonrası sol bek transferi için harekete geçti.

    Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı gündemine aldı.

    Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu ve Trabzonspor ile görüşmeler başladı.

    Eren Elmalı, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

    BU SEZON PERFORMANSI

    Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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