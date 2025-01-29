Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferinde sona yaklaşılıyor.
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferinde sona yaklaşılıyor.
Oyuncu, Trabzonspor'un sunduğu sözleşme süresi ve yıllık ücret dahil tüm şartları kabul etti. Shakhtar Donetsk ise başlangıçta talep ettiği 10 milyon Euro'luk ücretin oldukça altına inerek, Trabzonspor'un teklif ettiği 6 milyon Euro seviyesini kabul etmeye yaklaştı.
Kulüpler arasında ödeme koşulları ve diğer detaylar görüşülmeye devam ederken, aradaki rakamsal farklılıkların kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.
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Bu gelişmeler yaşanırken, Zubkov da sosyal medya üzerinden Trabzonspor ile olan etkileşimlerini artırdı. Ukraynalı kanat oyuncusu, Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımlarını beğenirken, vatandaşı Sikan'ın imza töreni fotoğraflarına yorum yapmayı da ihmal etmedi.
Bu sezon 20 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Zubkov'un transferinin, Shakhtar ile Dortmund arasında bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının ardından netleşmesi bekleniyor.