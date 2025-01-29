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Zubkov için geri sayım: Trabzonspor Ukraynalı yıldız için beklemeye geçti

Bordo-Mavililer, Shakhtar’ın yıldızı Oleksandr Zubkov’u transfer etmeye yakın. Ukrayna ekibi, Trabzon’un teklifini kabul etmek üzere. Bu sezon 20 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Zubkov'un transferinin, Shakhtar ile Dortmund arasında bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının ardından netleşmesi bekleniyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Zubkov için geri sayım: Trabzonspor Ukraynalı yıldız için beklemeye geçti

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    Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferinde sona yaklaşılıyor.

    Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)

    Oyuncu, Trabzonspor'un sunduğu sözleşme süresi ve yıllık ücret dahil tüm şartları kabul etti. Shakhtar Donetsk ise başlangıçta talep ettiği 10 milyon Euro'luk ücretin oldukça altına inerek, Trabzonspor'un teklif ettiği 6 milyon Euro seviyesini kabul etmeye yaklaştı.

    Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)

    Kulüpler arasında ödeme koşulları ve diğer detaylar görüşülmeye devam ederken, aradaki rakamsal farklılıkların kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

    Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)

    BUGÜN BÜYÜK GÜN
    Bu gelişmeler yaşanırken, Zubkov da sosyal medya üzerinden Trabzonspor ile olan etkileşimlerini artırdı. Ukraynalı kanat oyuncusu, Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımlarını beğenirken, vatandaşı Sikan'ın imza töreni fotoğraflarına yorum yapmayı da ihmal etmedi.

    Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)

    Bu sezon 20 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Zubkov'un transferinin, Shakhtar ile Dortmund arasında bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının ardından netleşmesi bekleniyor.

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