Oleksandr Zubkov. (Fotoğraf: Instagram)

Oyuncu, Trabzonspor'un sunduğu sözleşme süresi ve yıllık ücret dahil tüm şartları kabul etti. Shakhtar Donetsk ise başlangıçta talep ettiği 10 milyon Euro'luk ücretin oldukça altına inerek, Trabzonspor'un teklif ettiği 6 milyon Euro seviyesini kabul etmeye yaklaştı.