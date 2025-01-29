Adam Buksa’dan Fenerbahçe’ye gol mesajı

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Thomasberg, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maç için iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Son olarak da iyi bir performans sergiledik ve bu maçtan da galip çıkma şansımızı yüksek görüyoruz." şeklinde konuştu. Teknik direktör, Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu kabul ederken, "Mourinho'ya karşı oynamayı çok isterdim, ancak maalesef onunla karşılaşamayacağım. Biz maça galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı. BERABERLİK DE YETERLİ OLABİLİR Thomasberg, her iki takım için de beraberliğin üst tura çıkma şansı tanıyabileceğini vurguladı. "Beraberlik, her iki takımı da tur atlatabilir. Ancak geriye düşersek bu bizim için zorlayıcı olabilir, biz Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyoruz" dedi. Takımının güçlü bir şekilde maça çıkacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin zayıf noktalarını analiz ettik ve bu fırsatlar�� değerlendirmeyi planlıyoruz" diye ekledi.