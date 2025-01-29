Adam Buksa’dan Fenerbahçe’ye gol mesajı

Thomasberg, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maç için iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Son olarak da iyi bir performans sergiledik ve bu maçtan da galip çıkma şansımızı yüksek görüyoruz." şeklinde konuştu. Teknik direktör, Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu kabul ederken, "Mourinho'ya karşı oynamayı çok isterdim, ancak maalesef onunla karşılaşamayacağım. Biz maça galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
BERABERLİK DE YETERLİ OLABİLİR
Thomasberg, her iki takım için de beraberliğin üst tura çıkma şansı tanıyabileceğini vurguladı. "Beraberlik, her iki takımı da tur atlatabilir. Ancak geriye düşersek bu bizim için zorlayıcı olabilir, biz Fenerbahçe'yi yenmeyi hedefliyoruz" dedi. Takımının güçlü bir şekilde maça çıkacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin zayıf noktalarını analiz ettik ve bu fırsatlar�� değerlendirmeyi planlıyoruz" diye ekledi.
Thomas Thomasberg (AA)
FENERBAHÇE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK
Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini belirten Thomasberg, "Fenerbahçe'nin hücumda güçlü oyuncuları var. Biz ise kendi stilimizle sahada olacağız ve savunmamızı da agresif bir şekilde yapacağız. Fenerbahçe'ye karşı iyi mücadele etmemiz gerekiyor" dedi. Fenerbahçe'yi analiz ettiklerini ve zayıf noktalarını kullanacaklarını belirten Thomasberg, "Bizim için her şeyin öncesinde kendi oyunumuzu oynamak önemli" ifadelerini kullandı.
"TURU GEÇMEK İÇİN AVANTAJLI DURUMDAYIZ"
UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni formatı değerlendiren Thomasberg, "Zor bir lig formatı. Porto ve Fenerbahçe gibi güçlü takımlar zor durumda. Ancak biz, avantajlı bir pozisyonda bulunuyoruz ve bu durumu lehimize çevirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Adam Buksa (AA)
BUKSA: "DANİMARKA'DAKİ ATMOSFER DE GÜZEL"
Midtjylland oyuncusu Adam Buksa, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maçı büyük bir heyecanla beklediklerini belirtti. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Buksa, Fenerbahçe ile iki kez karşılaştığını ve 2 gol attığını hatırlatarak, "Kadıköy atmosferi gerçekten çok güzeldi, 50 bin taraftarın karşısında oynamak büyük bir deneyim. Ancak Danimarka'daki atmosfer de çok keyifli olacak" dedi.
TÜRKİYE VE DANİMARKA LİGİ ARASINDAKİ FARKLAR
Türkiye'deki futbol deneyimini de paylaşan Buksa, "Türkiye'de oynadığım dönemde transfer spekülasyonları çok fazlaydı. Ancak şu anda Danimarka'da oynamaktan çok memnunum. Türkiye ve Danimarka ligleri arasında farklar var. Türkiye'de tecrübeli oyuncular, Danimarka'da ise genç yetenekler öne çıkıyor. Danimarka ligi de çok zorlu ve rekabetçi" dedi.