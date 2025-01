Sözlerine, sahada her zaman elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyerek başlayan Danylo Sikan, "Cornelius, Sörloth ve Onuachu büyük ve önemli oyuncular. Umuyorum ben de onlardan daha iyi bir performans gösterebilirim. Takımımın kazanması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin bir değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de santrfor olarak kendimi başarılı görmem. Zubkov sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey bilmiyorum aslında ama umuyorum transfer olumlu şekilde sonuçlanır ve tekrar beraber oynama fırsatı buluruz. Hocamızla ilgili de şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi bir hoca. Bana geldiğim ilk andan itibaren çok dostça yaklaştı. Her gün görüşüyoruz kendisiyle. Onun benden isteği, hem onun oyun mentalitesini hem de bu forma için mücadele etmenin önemini anlamamdı. Elimden geldiğince çalışacağım ve umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız" diye konuştu.

"BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Sikan, "Umuyorum Rusya'yla olan savaş bir an önce biter ve barış, huzur ortamı tekrar geri döner. Trabzon'a Ukrayna'dan çok genç oyuncu geldi. Bunun farkındayım. Hem sadece Trabzon'a ve Trabzonspor'a değil Türkiye'nin birçok yerine, Avrupa'nın birçok yerine gittiler. Onları burada ağırlamak, onların burada olması da benim adıma önemli. Benim buraya gelişimde en önemli hedeflerimden bir tanesi daha iyi bir oyuncu olmak. Takımımı daha iyi bir hale getirebilmek. Gol atmak istiyorum, asist yapmak istiyorum. Takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Takımımızla birlikte umuyorum büyük başarılar kazanacağız" dedi.

4 İDOLÜ VAR

Süper Lig'de kendini geliştirebileceğini vurgulayan Sikan, "Buraya gelmeden önce Trendyol Süper Lig'i takip ediyordum. Buranın gerçekten iyi ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Bana göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi. Hırslı ve iyi takımların olduğu bir lig. Ben de kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de bu açıkçası. Burada daha iyi olabilirim. Çünkü geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke bir futbol ülkesi. Dolayısıyla ligin gayet iyi, kaliteli ve büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirebilmek istiyorum. Kendimi örnek aldığım oyuncularla alakalı şunu söyleyebilirim. İlk vereceğim örneği muhtemelen siz de tanıyorsunuzdur. Ukraynalı Andriy Shevchenko. Daha sonrasında Brezilyalı fenomen Ronaldo, Henry ve Luis Suarez" sözlerine yer verdi.