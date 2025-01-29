Sözlerine, sahada her zaman elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyerek başlayan Danylo Sikan, "Cornelius, Sörloth ve Onuachu büyük ve önemli oyuncular. Umuyorum ben de onlardan daha iyi bir performans gösterebilirim. Takımımın kazanması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin bir değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de santrfor olarak kendimi başarılı görmem. Zubkov sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey bilmiyorum aslında ama umuyorum transfer olumlu şekilde sonuçlanır ve tekrar beraber oynama fırsatı buluruz. Hocamızla ilgili de şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi bir hoca. Bana geldiğim ilk andan itibaren çok dostça yaklaştı. Her gün görüşüyoruz kendisiyle. Onun benden isteği, hem onun oyun mentalitesini hem de bu forma için mücadele etmenin önemini anlamamdı. Elimden geldiğince çalışacağım ve umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız" diye konuştu.
"BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"
Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Sikan, "Umuyorum Rusya'yla olan savaş bir an önce biter ve barış, huzur ortamı tekrar geri döner. Trabzon'a Ukrayna'dan çok genç oyuncu geldi. Bunun farkındayım. Hem sadece Trabzon'a ve Trabzonspor'a değil Türkiye'nin birçok yerine, Avrupa'nın birçok yerine gittiler. Onları burada ağırlamak, onların burada olması da benim adıma önemli. Benim buraya gelişimde en önemli hedeflerimden bir tanesi daha iyi bir oyuncu olmak. Takımımı daha iyi bir hale getirebilmek. Gol atmak istiyorum, asist yapmak istiyorum. Takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Takımımızla birlikte umuyorum büyük başarılar kazanacağız" dedi.
4 İDOLÜ VAR
Süper Lig'de kendini geliştirebileceğini vurgulayan Sikan, "Buraya gelmeden önce Trendyol Süper Lig'i takip ediyordum. Buranın gerçekten iyi ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Bana göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi. Hırslı ve iyi takımların olduğu bir lig. Ben de kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim. Buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de bu açıkçası. Burada daha iyi olabilirim. Çünkü geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke bir futbol ülkesi. Dolayısıyla ligin gayet iyi, kaliteli ve büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirebilmek istiyorum. Kendimi örnek aldığım oyuncularla alakalı şunu söyleyebilirim. İlk vereceğim örneği muhtemelen siz de tanıyorsunuzdur. Ukraynalı Andriy Shevchenko. Daha sonrasında Brezilyalı fenomen Ronaldo, Henry ve Luis Suarez" sözlerine yer verdi.
Danylo Sikan (Trabzonspor Kulübü)
"HEDEFİM FORMUMU BURADA DA SÜRDÜRMEK"
Shakhtar Donetsk'teki başarılı grafiğini Trabzonspor'da da sürdürmek istediğini vurgulayan Danylo Sikan, "Shakhtar Donetsk'te uzun bir dönem geçirdim. Çok iyi çalıştığım bir dönem oldu. Birçok gol attım, asist yaptım. Beraber kupalar, başarılar kazandık. Bunları kazanırken nelere ihtiyacınız olduğunu yani konsantrasyonun, enerjinin, kulüp içerisindeki o çalışmanın neleri gerektirdiğini ya da neler yapmanız gerektiğini görmüş oldum. Benim yine hedeflerimden bir tanesi de bunu aynı şekilde Trabzonspor'da devam ettirebilmek, daha da iyilerini yapabilmek" ifadelerini kullandı.
"BANZA İLE ÇALIŞMAK İYİ BİR DURUM"
Takımda kaliteli isimlerin olmasının kendisi için önemli olduğunu söyleyen 24 yaşındaki santrfor, "Banza'nın çok gol attığını, takıma önemli katkılar sunduğunu biliyordum. Antrenmanlarda da bunu yakından görme şansım oldu. Zaten antrenmanlara çıktığımızda da ceza sahası içerisinde ne kadar başarılı ve ne kadar iyi bir bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Aslında bu durum benim adıma da önemli bir durum. Çünkü her gün böyle kaliteli isimlerle antrenman yapıyoruz ve benim daha iyiye gidebilmem adına bir şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Dolayısıyla onlarla beraber olmak benim açımdan da gayet iyi bir durum" dedi.
"AYRILIRKEN ÜZÜLDÜM"
Ayrılıkların hayatın ve futbolun bir parçası olduğunun altını çizen Sikan, "Ayrılıkların yaşanması sizi üzer ama hayatın da bir parçasıdır bu. Üzüldüğüm bir durum oldu fakat futbolun içinde bunlar var. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü hem kariyerim adına hem ailem için böyle bir adımı atmam gerekiyordu" sözlerini sarf etti.
Danylo Sikan (Trabzonspor Kulübü)
Sikan açıklamalarının son bölümünde ise şunları söyledi:
Taraftarımızın takımı nasıl desteklediklerinin farkındayım. Ben de taraftarlarımızın 90 dakika boyunca her saniye takıma nasıl destek olduklarını görebilmek için sabırsızlanıyorum. Dört gözle sahamızda oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Ne kadar destek verdiklerinin farkındayım. Tesislerimiz de üst seviyede. Hem saha olarak hem de diğer imkanlar olarak. Benim de kendimi geliştirebilmem için her şey mevcut burada.
Geçen sezonla bu sezon başlangıcı arasındaki farkı şu şekilde ifade edebilirim size. Sakatlıklar yaşadım, burnum kırıldı. Dolayısıyla burnum kırıldıktan sonra tekrar geri dönebilmek için bir zamana ihtiyacım vardı. Tekrar o formu yakalamak, tekrar ritim yakalamak bir zaman gerektiriyor. Her yönden daha iyi olmaya çalışıyorum. O yüzden buradayım zaten ben de. Şehirle ilgili de şunu ifade edebilirim, doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla şehrin içerisinde yürüme ya da şehri dolaşma fırsatım olmadı. Görebildiğim kadarıyla manzaraları çok güzel.