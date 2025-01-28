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Kasımpaşa Burak Yılmaz ile anlaştı

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile görüşerek anlaşma sağladı. Genç teknik adam kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:35
Kasımpaşa Burak Yılmaz ile anlaştı

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    Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

    Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile görüşerek anlaşma sağladı. Genç teknik adam kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

    5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

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