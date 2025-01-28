Adana Demirspor’a Manchester City’den teknik direktör

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.



Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.



Habere göre; Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.



Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.