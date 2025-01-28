SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Adana Demirspor'a Manchester City'den teknik direktör

Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:22
Adana Demirspor’a Manchester City’den teknik direktör

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

    Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

    Habere göre; Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi ve kısa süre içinde kendisini Adana Demirspor'un başına geçirecek imzayı atacak.

    Avcı kariyerinde; Konya Anadolu Selçukspor, Altay, Hekimoğlu, Şanlıurfaspor, Chorley U21 gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken, Chorley'de altayapı koordinatörlüğü, Port Vale ve Manchester City'de ise altyapı antrenörlüğü görevini üstlendi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
    Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu
    Grand Kartal Otel çalışanından şok itiraf: Kimseye haber vermeyin biz söndürürüz
    Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat’tan Apo çağrı yapsa da meşru saymayız mesajı: Bedel ödedik, silah bırakmayız
    İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHP’yi dört koldan sıkıştırıyor | Online ön seçim formülü ve Mansur Yavaş iddiası
    Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?
    ABD’li savunma devinden Elon Musk’a İHA mektubu! Türkiye örnek gösterildi
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün ikinci skandalı patlak verdi! Yıllar içinde tam 13 kat büyüdü! Bölge halkı isyan etti
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda
    MHP lideri Bahçeli’den İmralı çıkışı: Beklenen çağrı bir an evvel açıklanmalı
    Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı! Mehmet Ali Alabora sorusuna ne yanıt verdiler?
    Kartalkaya’daki yangın faciasında Genel Müdür Emir Aras ve Zeki Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı! İkaz butonuna neden basmadı?
    Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin
    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz
    Yüksel Güran’dan dikkat çeken talep! Cezaevi yönetimine başvurdu!