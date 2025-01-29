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Anderson Talisca Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Dün İstanbul'a gelen Talisca, bugün kulüp binasında resmi sözleşmeye imza attı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 02:58 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 02:58
Anderson Talisca Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

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    Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu Talisca ile güçlendirdi.

    Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. (X)Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. (X)

    Dün akşam İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, bugün kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı-lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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