Avrupa’da hakemler belli oldu! Temsilcilerimizin maçlarında düdük onların

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UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR hakemi atamaları açıklandı.



MIDTYLLAND - FENERBAHÇE



Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.



Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.



Helder Malheiro ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.



TWENTE - BEŞİKTAŞ



Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Pskit görev alacak.



AJAX - GALATASARAY



Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.