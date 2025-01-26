84. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içindeki Romulo, topu kafayla Heliton'a indirdi. Bu futbolcunun röveşatasında, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan korneri Kostic kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, kaleci Lis'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1.

46. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin'in ceza sahasına gönderdiği ortada Göztepeli iki savunmacıdan seken top, arka direkteki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, kale sahası önü sağ çaprazından sert vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi: 1-1.

37. dakikada kaleci Lis'in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Amrabat'ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

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FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlık ve tedavi süreçleri devam eden 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, sakatlıkları devam eden kaleci Dominik Livakovic ve savunma oyuncusu Mert Müldür de bu önemli mücadelede forma giyemedi.

Sakatlık sürecini atlatan ancak riske edilmek istenmeyen İsmail Yüksek ve genç yetenek Bartuğ Elmaz da teknik ekip tarafından kadroya alınmadı.