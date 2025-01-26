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5 gollü düello Kanarya'nın! Fenerbahçe Göztepe 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk yarısını Juan'ın golüyle 1-0 geride tamamladığı maçta ikinci devreye fırtına gibi başladı. Kanarya, rakibine 10 dakikada 3 gol atarken 2 kez ağları sarsan Youssef En-Nesyri, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Diğer gol Oğuz Aydın'dn geldi. Göztepe'nin ikinci sayısını Miroshi kaydetti. Alınan bu sonuçla birlikte Jose Mourinho ve öğrencileri, zirvedeki farkın aynı kalmasını sağladı. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 17:55 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 09:18
5 gollü düello Kanarya’nın! Fenerbahçe Göztepe 3-2 | MAÇ SONUCU

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdürdü.

    Oğuz Aydın ve Romulo (AA)Oğuz Aydın ve Romulo (AA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

    25. dakikada Amrabat'ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

    36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın'dan döndü.

    37. dakikada kaleci Lis'in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

    45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

    46. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin'in ceza sahasına gönderdiği ortada Göztepeli iki savunmacıdan seken top, arka direkteki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, kale sahası önü sağ çaprazından sert vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi: 1-1.

    53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan korneri Kostic kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, kaleci Lis'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1.

    55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası sağ çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırmayı başardı: 3-1.

    73. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Szymanski ortaladı. Bu pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden Dzeko kafayı vurdu, kaleci Lis son anda topu kornere tokatladı.

    82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan serbest vuruşta Djiku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu Romulo kaleye doğru gönderdi. Yerden seken topu yakın mesafeden Miroshi kafayla filelere yolladı: 3-2.

    84. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içindeki Romulo, topu kafayla Heliton'a indirdi. Bu futbolcunun röveşatasında, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

    Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

    Fenerbahçeli oyuncula Atilla Karaoğlan'a itiraz etti (AA)Fenerbahçeli oyuncula Atilla Karaoğlan'a itiraz etti (AA)

    FENERBAHÇE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

    Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlık ve tedavi süreçleri devam eden 6 futbolcu kadroda yer almadı.

    Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, sakatlıkları devam eden kaleci Dominik Livakovic ve savunma oyuncusu Mert Müldür de bu önemli mücadelede forma giyemedi.

    Sakatlık sürecini atlatan ancak riske edilmek istenmeyen İsmail Yüksek ve genç yetenek Bartuğ Elmaz da teknik ekip tarafından kadroya alınmadı.

    Diego Carlos (AA)Diego Carlos (AA)

    CARLOS YEDEK BAŞLADI

    Fenerbahçe'de Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer ettiği 31 yaşındaki stoper Diego Carlos'u ilk kez bir maç kadrosuna dahil etti. Brezilyalı stoper, sarı lacivertli takımın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı ve görev bekledi.

    Sambacı, 88'de En-Neysri'nin yerine oyuna girdi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    MOURINHO TRİBÜNDE

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

    Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında gördüğü sarı kartla toplamda dörde ulaşmış ve cezalı duruma düşmüştü.

    Youssef En-Nesyri'nin gol sevinci (AA)Youssef En-Nesyri'nin gol sevinci (AA)

    10 DAKİKADA DÖNÜŞ

    İlk yarıda istediği performansı gösteremeyen sarı-lacivertliler, devreyi 1-0 geride tamamladı. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Göztepe savunmasının hatasını değerlendirdi. Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

    dakikada Filip Kostic'in soldan kullandığı kornerde, En-Nesyri bir kez daha sahneye çıktı. Başarılı forvet, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

    Bu golün hemen ardından, 55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, uzak mesafeden yaptığı etkileyici vuruşla farkı ikiye çıkardı.

    Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko (AA)Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko (AA)

    EN-NESYRİ ZİRVEDE

    Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, kafa golleriyle Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Süper Lig'de Göztepe karşısında kaydettiği ikinci golü de kafayla atan yıldız oyuncu, bu sezon toplamda 7. kafa golüne ulaştı.

    Bu performansıyla En-Nesyri, Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında en fazla kafa golü atan futbolcu unvanını elde etti. Ayrıca, Göztepe maçında attığı iki golle birlikte son 6 maçta toplam 9 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

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