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Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hakim Ziyech’in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Ziyech, Galatasaray formasını 34 karşılaşmada giyerken, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 00:50 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 00:50
Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hakim Ziyech’in sözleşmesi feshedildi

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    Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken bir de ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    KARİYERİNDEKİ YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR

    Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi.

    Hakim Ziyech, Galatasaray formasını 34 karşılaşmada giyerken, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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