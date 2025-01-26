Kafa gollerinin adamı Youssef En-Nesyri! Avrupa’nın zirvesine oturdu

Sarı lacivertli ekibin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri durdurulamıyor. Faslı futbolcu Göztepe karşılaşmasını da boş geçmedi. Türkiye kariyerinde İzmir temsilcisine 2 karşılaşmada da gol atmayı başardı.
Sarı lacivertli ekibin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri durdurulamıyor. Faslı futbolcu Göztepe karşılaşmasını da boş geçmedi. Türkiye kariyerinde İzmir temsilcisine 2 karşılaşmada da gol atmayı başardı.
Takımının 2. golünü kafayla kaydeden En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında en fazla kafa golü atan futbolcusu sıralamasında ilk basamağa oturdu.
Göztepe karşılaşmasında iki gol birden atan yıldız oyuncu, son 6 maçta toplamda 9 kez gol atma başarısı gösterdi.