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Kafa gollerinin adamı Youssef En-Nesyri! Avrupa'nın zirvesine oturdu

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, kafa golleriyle  dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Göztepe karşısında fileleri ikinci kez havalandırdığı golü kafayla atan En-Nesyri, bu sezon toplamda 7 kafa golüne ulaştı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 21:15 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 21:52
Kafa gollerinin adamı Youssef En-Nesyri! Avrupa’nın zirvesine oturdu

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    Sarı lacivertli ekibin sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri durdurulamıyor. Faslı futbolcu Göztepe karşılaşmasını da boş geçmedi. Türkiye kariyerinde İzmir temsilcisine 2 karşılaşmada da gol atmayı başardı.

    Youssef En-Neysri (AA)Youssef En-Neysri (AA)

    Takımının 2. golünü kafayla kaydeden En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında en fazla kafa golü atan futbolcusu sıralamasında ilk basamağa oturdu.

    Göztepe karşılaşmasında iki gol birden atan yıldız oyuncu, son 6 maçta toplamda 9 kez gol atma başarısı gösterdi.

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