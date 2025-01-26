Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! Anderson Talisca müjdesi

"Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için mutluyum. Taraftarımız için özel bir parantez açmalıyım. Bugün taraftarımız geri dönüşlerdeki etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Oyuncularımız da kötü bir ilk yarıdan sonra 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe. Burada hocamızın, teknik direktörümüzün yerine müdahaleleri, oyuncularımız ve taraftarımızın itici gücü. Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer bu. Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz takım yok. Geliyoruz, taraftarımızla geliyoruz. Şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biriydi tribünden çok mutluyuz."

"Lütfen bu konudaki yorumcularımız dediklerimize dikkat etsin. Biz bir aydır falan rakibimizle ilgili konuşmuyoruz. Rakibimiz de bu konuda özen gösteriyordu ne zamana kadar puan farkı 6 olana kadar. Şaşırtıcı bir şekilde yabancı VAR'la ilgili sitemler duymaya başladık. Rakibimiz 'biz de istiyorduk' dedi. Birlikte istedik yabancı VAR'ı. Şimdi itiraz ediyorsunuz. Düşündüm ve bulamadım. Yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Dünya Kupası'nı yöneten 4 hakem gelecek demedik. Bizim itirazımız, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. O yüzden yabancı VAR'ı istedi. Rakibimiz de istediğini söyledi. Şimdi neden itiraz ediyorsunuz? Geçen sene hakkımız yenmesine rağmen yabancı VAR'la ortalığı birbirine kattık mı?"

Acun Ilıcalı (AA)

"Dün bu maçın hakemiyle enteresan açıklamalar duyduk. "Gözümüz hakemin üzerinde olacak" açıklamalar, yabancı VAR'da olsa olur, olmasa olur? Yerli hakem olmaz. Yerli hakem için böyle müdahaleler olması bizim için yeni bir soru işareti doğurdu. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alınınca, orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz bu konuda da orta hakemin de önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Rakibimizin de aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Teklifimizi yapıyoruz, kritik maçlarda da yabancı orta hakem istiyoruz. Derbilerde olmazsa olmaz."

"Madem VAR'da aynı görüşteler, herhalde yabancı hakem de isterler. Bizim buradaki itirazımız, bir gün önce hakemi baskı altına alıyorsunuz. Dün, iki tane kırmızı kart atladığını herkes hemfikir. Her geçen gün yeni bir kırmızı kart verilmiyor. Bu konudan rahatsızlık duyuyoruz. Orta hakemler konusunda rakibimizin de desteğini bekliyoruz. En kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz."