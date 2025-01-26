Jose Mourinho 2. kez doğum gününde kazandı! Maç sonrası paylaştı

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Portekizli teknik adam, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçından galibiyetle ayrıldı. Daha önce 2002 yılında Porto'nun başında sahaya çıkan Mourinho, doğum gününde Maritimo karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle benzer bir sevinç yaşamıştı.