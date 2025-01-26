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Jose Mourinho 2. kez doğum gününde kazandı! Maç sonrası paylaştı

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho’nun 62. doğum gününde Süper Lig’de Göztepe’yi 3-2’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 23:49 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 23:49
Jose Mourinho 2. kez doğum gününde kazandı! Maç sonrası paylaştı

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    Portekizli teknik adam, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçından galibiyetle ayrıldı. Daha önce 2002 yılında Porto'nun başında sahaya çıkan Mourinho, doğum gününde Maritimo karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle benzer bir sevinç yaşamıştı.

    Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

    Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Göztepe maçını sahadan değil, tribünden izlemek zorunda kaldı. Ancak alınan galibiyet, deneyimli teknik adam için anlamlı bir doğum günü hediyesi oldu.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    Maç sonrası sosyal medyada bir paylaşım yapan Mourinho, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim." ifadelerini kullandı.

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