Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

La Repubblica'da yer alan habere göre; Strahinja Pavlovic 'in, Fenerbahçe'ye transferine Milan kulübüne danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic engel oldu.

Fenerbahçe'nin, Sırp stoper için Milan'a 20 milyon Dolar ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pavlovic'in, sarı lacivertlilere 'hayır' demesinin arkasında Zlatan'ın olduğu aktarıldı.