SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Ibrahimovic'ten veto! Transferi iptal etti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin istediği bir yıldız için Zlatan Ibarhimovic'in devreye girdiği ve transferi iptal ettiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:04
Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer döneminin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    Kanarya, Aston Villa'dan Diego Carlos ve PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    Futbol camiasının en önemli isimlerden Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin transferine engel olduğu öğrenildi. Konuya dair flaş haberi ise İtalyan basını duyurdu.

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    ZLATAN İZİN VERMEDİ!

    La Repubblica'da yer alan habere göre; Strahinja Pavlovic'in, Fenerbahçe'ye transferine Milan kulübüne danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic engel oldu.

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    Fenerbahçe'nin, Sırp stoper için Milan'a 20 milyon Dolar ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pavlovic'in, sarı lacivertlilere 'hayır' demesinin arkasında Zlatan'ın olduğu aktarıldı.

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    Zlatan'ın, Pavlovic'in potansiyeline herkesten daha fazla inandığı ve ayrılmasını istemediği vurgulandı. (A Spor)

    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ayşe Barım’a Gezi Parkı şoruşturması! Takvim kanıt niteliğindeki görüntüleri buldu | Halit Ergenç ve Dolunay Soysert’in ifadesi alınacak
    Bolu’daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
    Anadolu Ajansı
    CHP’de olay öneri... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra bu kez Özgür Özel!
    Özgür Suriye özgür ticaret! Bakanlık yeni yol haritasını paylaştı: Neler değişti?
    Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti
    Narin davasında gerekçeli karar açıklandı! Aile boyu cinayet! O detay dehşete düşürdü: Bu gerçekten vahşet
    Golan Tepeleri’nde sessiz sedasız ilhak uydu görüntülerinde! İsrail inşaata başladı
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi
    Candan Kardeşler’i şoke eden rapor! Tekrar hapse girebilirler
    Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…
    Tuzla’da servis şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
    Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da
    Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı! Ekiplerden para mı istedi? Korkunç tünel iddiası