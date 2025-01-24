Fenerbahçe’ye Ibrahimovic’ten veto! Transferi iptal etti

Ara transfer döneminin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Ara transfer döneminin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, Aston Villa'dan Diego Carlos ve PSG'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Futbol camiasının en önemli isimlerden Zlatan Ibrahimovic'in, sarı lacivertlilerin transferine engel olduğu öğrenildi. Konuya dair flaş haberi ise İtalyan basını duyurdu.
ZLATAN İZİN VERMEDİ!
La Repubblica'da yer alan habere göre; Strahinja Pavlovic'in, Fenerbahçe'ye transferine Milan kulübüne danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic engel oldu.
Fenerbahçe'nin, Sırp stoper için Milan'a 20 milyon Dolar ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Pavlovic'in, sarı lacivertlilere 'hayır' demesinin arkasında Zlatan'ın olduğu aktarıldı.
Zlatan'ın, Pavlovic'in potansiyeline herkesten daha fazla inandığı ve ayrılmasını istemediği vurgulandı. (A Spor)