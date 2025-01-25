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Trabzonspor bu kez de Popov için Ukrayna'da!

Shakhtar’dan Sikan’ı transfer eden Trabzonspor bu kez de Dinamo Kiev’in Ukraynalı stoperi Denys Popov’un transferi için girişimlere başladı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Trabzonspor bu kez de Popov için Ukrayna’da!

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    Trabzonspor transfer çalışmalarında Ukrayna pazarına gözünü dikmiş durumda. Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, aynı takımdan Zubkov'u transfer etmek için ise uzun zamandır uğraş veriyor.

    Karadeniz Fırtınası, bu kez ise farklı bir isme odaklandı. Dinamo Kiev ile 1,5 yıllık sözleşmesi kalan Denys Popov'u gündemine alan Trabzonspor'un, 25 yaşındaki stoperin transferini bitirebilmek için bir süredir temaslarına devam ettiği öğrenildi.

    Ukrayna basınından gelen son bilgilere göre; iki kulüp yetkilileri yaklaşık 1,5 haftadır Denys Popov transferiyle ilgili müzakere halinde. Bu sezon 22 maçta forma giyen Ukraynalı stoper 2 gol attı.

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