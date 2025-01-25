PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sivasspor farklı kazandı! Sivasspor - Kayserispor : 5-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Sivasspor, bu galibiyetle Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 16:24
Sivasspor farklı kazandı! Sivasspor - Kayserispor : 5-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'in 21. haftasında Ömer Erdoğan'ın takımı Sivasspor, sahasında Sinan Kaloğlu'nun takımı Kayserispor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Sivasspor, 5-2'lik skorla kazandı.

    Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.

    Sivasspor Kayserispor'u farklı yendi. (AA)Sivasspor Kayserispor'u farklı yendi. (AA)

    KAYSERİSPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI

    Kayserispor, 23. dakikada Stephane Bahoken'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Kayserispor, Joseph Attamah'ın 86'da kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

    Süper Ligde olay! Bahoken takım arkadaşına tokat attıSüper Ligde olay! Bahoken takım arkadaşına tokat attı
    Süper Lig'de olay! Bahoken takım arkadaşına tokat attı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50’nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak
    İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…
    Bolu’dan sonra Antalya! CHP’li Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böcek’e bağladı!
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı | Acı haber geldi | 4 gözaltı
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! Hamas İsrailli rehineleri Kızılhaç’a teslim etti
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı arttı
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama
    Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın bu görüntüleri ilk kez yayımlandı! Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı
    Kartalkaya faciasında ilk ifade ortaya çıktı: Gece bekçisi dahi yok
    Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu
    Tekne faciasından yasak aşk çıktı: ATSO Başkanı Ali Bahar’ın ölümünde 2 isim için hapis istendi!
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor