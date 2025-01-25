Süper Lig’de olay! Bahoken takım arkadaşına tokat attı

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye 23. dakikada Kayserisporlu Bahoken'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.



Maç içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrasında Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'nun yüzüne fiziksel müdahalede bulundu.



Bu müdahale sonrası hakem Burak Pakkan, Bahoken'i kırmızı kartla oyundan attı.



Yaşanan pozisyon bir dönem Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası oyundan atılmasını akıllara getirdi.