Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

Şampiyonluk yarışında Hatayspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla giden Galatasaray, Mersin'de istediği sonucu alamadı. Sarı kırmızılılar, rakibi karşısında Cemali Sertel'in golüyle yenik duruma düştü. Victor Osimhen penaltıdan skoru eşitledi. İkinci yarı birçok pozisyon bulan Aslan, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde zirve potasında yer alan Cimbom, 7. hafta karşılaşmaları öncesinde puanı bulunmayan ve sdece 1 gol atabilen Dinamo Kiev'i ağırladı. 21. dakikada 2-0 öne geçen Okan Buruk'un öğrencileri, skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı ve son hafta öncesinde ilk 8'in dışında tehlikesi ile karşı karşıya.