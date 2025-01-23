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Galatasaray'ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip listesindeki isimlere imza attırmak adına yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takımdaki yıldızlar da birçok dev ekibin listesinde bulunuyor. Hedef ise 55 milyon euro. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:02
Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

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    Şampiyonluk yarışında Hatayspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla giden Galatasaray, Mersin'de istediği sonucu alamadı. Sarı kırmızılılar, rakibi karşısında Cemali Sertel'in golüyle yenik duruma düştü. Victor Osimhen penaltıdan skoru eşitledi. İkinci yarı birçok pozisyon bulan Aslan, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde zirve potasında yer alan Cimbom, 7. hafta karşılaşmaları öncesinde puanı bulunmayan ve sdece 1 gol atabilen Dinamo Kiev'i ağırladı. 21. dakikada 2-0 öne geçen Okan Buruk'un öğrencileri, skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı ve son hafta öncesinde ilk 8'in dışında tehlikesi ile karşı karşıya.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    Galatasaray'da alınan 2 beraberlik sonrası yönetim de gaza bastı. Özellikle Milan Skriniar için yapılan girişimlerden sonuç alınamaması ve Slovak yıldızın Fenerbahçe'ye imza atması taraftarları kızdırdı.

    Yönetim en kısa sürede nakit para girdisi sağlayarak çözüm bulmaya çalışıyor.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    PEŞİN PARAYA TAKILDI

    Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri olan Eren Elmalı da Trabzonspor'un peşin para talebi sonrasında takımında kaldı. Cimbom, ödeme planını taksitler üzerine yapmayı teklif etse de bordo mavililer büyük bir bölümünü tek seferde istediği bonservis konusunda karşılık alamayınca masadan kalktı.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    SATIŞ GÜNDEMDE

    Sarı kırmızılı yönetim her ne kadar şu ana dek oyuncularının satışı konusunda bir hayli ketum davranıp tok satıcıyı oynasa da dev takımların yıldız isimlere olan ilgisi herkesi iştahlandırıyor. Oluşan pazardan en yüksek geliri elde etmeyi hedefleyen yönetimin elini güçlü kılan 2 futbolcu ise Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    YİNE HERKESİ PEŞİNE TAKTI

    Geçen sezon gösterdiği performansla adını birçok dev takımın listesine yazdıran Barış Alper Yılmaz, bu sene de 29 karşılaşmaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Ayrıca 2 de asist yaptı.

    EURO 2024'te de milli takımımızın en dikkat çekici isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    İngiliz basınında çıkan habere göre Callum Wilson'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılması ve Miguel Almiron'un MLS'e transfer olmaya çok yaklaşması üzerine hücum opsiyonlarını artırmak istyen Newcastle United'ın listesindeki isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Forvet ve kanat olmak üzere iki bölgede oynayabilen 24 yaşıdaki futbolcu için yönetimin beklentisi 30 milyon euro.

    Siyah beyazlı ekibin ayrıca Evan Ferguson için de teklif yapabileceği belirtildi.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    BARIŞ ALPER YILMAZ HAZIR

    Genç futbolcunun bu maceraya çok sıcak olduğu ve bir an önce Premier Lig'de mücadele etmek istediği de aktarıldı.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    YUNUS DA RADARDA

    Galatasaray'ın bu sezon yıldızını parlatan oyuncusu Yunus Akgün de yine birçok dev takımı peşinden koşturuyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Alman ekibi, ayrılması muhtemele Karim Adeyemi'nin yerine milli futbolcuyu düşünüyorç

    Ancak yönetim Yunus'u da ucuz bırakmak niyetinde değil. 25 milyon euro bandında bir beklenti söz konusu.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    SEZONA DAMGA VURDU

    Kerem Aktürkoğlu'nun satılması ve Wilfired Zaha'nın da kiralanması üzerine sol kanatta oluşan boşlukta forma şansı bulan Yunus Akgün, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 11 gol atıp 7 de asist yaparak önemli bir isatistik elde etti.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    SADECE DORTMUND YOK

    Yunus ile iglilenen tek takım Borussia Dortmund değil. Milli futbolcu için Napoli ve Chelsea'nin devrede olduğu öne sürülüyor. Yönetimin planlaması Barış Aler'de olduğu gibi en yüksek bonservisi kazanabilmek.

    Transferle ilgili olarak önerilerin resmi boyuta taşınması halinde görüşmeler başlayacak.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

    KONTRATININ SON SEZONUNA GİRECEK

    Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, haziran ayından sonra sözleşmesinin son sezonuna başlayacak. Dev takımların ilgisini kaybetmeyi göze almak istmeeyen Cimbom'un istediğini alana kadar ısrarını sürdüreceği öğrenildi.

    Barış Alper Yılmaz'ın ise 2027'ye kadar kontratı var.

    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

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