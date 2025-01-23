Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!

SATIŞ GÜNDEMDE Sarı kırmızılı yönetim her ne kadar şu ana dek oyuncularının satışı konusunda bir hayli ketum davranıp tok satıcıyı oynasa da dev takımların yıldız isimlere olan ilgisi herkesi iştahlandırıyor. Oluşan pazardan en yüksek geliri elde etmeyi hedefleyen yönetimin elini güçlü kılan 2 futbolcu ise Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün.

YİNE HERKESİ PEŞİNE TAKTI Geçen sezon gösterdiği performansla adını birçok dev takımın listesine yazdıran Barış Alper Yılmaz, bu sene de 29 karşılaşmaya çıktı ve 11 gol kaydetti. Ayrıca 2 de asist yaptı. EURO 2024'te de milli takımımızın en dikkat çekici isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Callum Wilson'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılması ve Miguel Almiron'un MLS'e transfer olmaya çok yaklaşması üzerine hücum opsiyonlarını artırmak istyen Newcastle United'ın listesindeki isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Forvet ve kanat olmak üzere iki bölgede oynayabilen 24 yaşıdaki futbolcu için yönetimin beklentisi 30 milyon euro. Siyah beyazlı ekibin ayrıca Evan Ferguson için de teklif yapabileceği belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ HAZIR Genç futbolcunun bu maceraya çok sıcak olduğu ve bir an önce Premier Lig'de mücadele etmek istediği de aktarıldı.