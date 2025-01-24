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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir istediği Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, ezeli rakibine dev bir yanıt vermek için harekete geçti. Aslan, Kanarya'nın uzun süredir uğraştığı transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:51 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:51
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

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    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuk. Ligde Hatayspor karşısında sürpriz bir beraberlik yaşayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği sonucu alamadı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Aslan, Avrupa Ligi'nde puansız olarak son sırada bulunan ve yalnızca bir gol atma başarısı gösteren Dinamo Kiev ile sahasında 3-3 berabere kalarak ilk 8 şansını zora soktu.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Maçın 3-1'den 3-3'e gelmesi başta Muslera olmak üzere taraftarların tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerden nasibini aldı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    GÖZLER TRANSFERDE

    Galatasaray'da kara bulutları dağıtmak için gözler transfere çevrildi. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından önceliğini forvet hattına veren sarı kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirdi.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu sezonun geri kalanında sarı kırmızılı formayı giyecek. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    SKRINIAR ŞOKU!

    Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    İNTİKAM PLANI PAVLOVIC

    Slovak oyuncunun yerine stoper aramaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli ezeli rakibinin de ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı.

    Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

    Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak.

    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

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