Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuk. Ligde Hatayspor karşısında sürpriz bir beraberlik yaşayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği sonucu alamadı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuk. Ligde Hatayspor karşısında sürpriz bir beraberlik yaşayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği sonucu alamadı.
Aslan, Avrupa Ligi'nde puansız olarak son sırada bulunan ve yalnızca bir gol atma başarısı gösteren Dinamo Kiev ile sahasında 3-3 berabere kalarak ilk 8 şansını zora soktu.
Maçın 3-1'den 3-3'e gelmesi başta Muslera olmak üzere taraftarların tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerden nasibini aldı.
GÖZLER TRANSFERDE
Galatasaray'da kara bulutları dağıtmak için gözler transfere çevrildi. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından önceliğini forvet hattına veren sarı kırmızılılar ilk transferini gerçekleştirdi.
Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu sezonun geri kalanında sarı kırmızılı formayı giyecek. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı.
SKRINIAR ŞOKU!
Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi.
Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.
Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.
İNTİKAM PLANI PAVLOVIC
Slovak oyuncunun yerine stoper aramaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli ezeli rakibinin de ilgilendiği Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı.
Milan'ın 23 yaşındaki Sırp savunmacısı, Aslan'ın listesine girdi.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.
Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Milan henüz Pavlovic'in geleceği ile ilgili kararını vermedi.
Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transfer için şartlarını zorlayacak.