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Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Milan Skriniar'ı da geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler böylece 2. stoper transferini tamamlamış oldu. Carlos, sağlık kontrolünden de geçti.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:08
Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

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    Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

    Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yaptığı paylaşım. Sarı-lacivertli kulübün X hesabından yaptığı paylaşım.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
    Carlos, sağlık kontrolünden de geçti.

    Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

    Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller; efor testi, akciğer kontrolü, kardiyak testleri, radyolojik tetkikler ve MR çekimiyle tamamlandı.

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