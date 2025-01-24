İsmail Kartal İran takımı Persepolis’in yeni teknik direktörü oldu

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti.
İran temsilcisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma imzalandığı bildirildi.
Persepolis transferi duyurdu. (Sosyal medya)
DENİZLİ'DEN SONRA İKİNCİ
Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.
Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.
İsmail Kartal (AA)
Fenerbahçe Kulübü, İran'ın Persepolis takımının başına geçen eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a başarı diledi.