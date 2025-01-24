UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş'ın, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynadığı ve 3-1 kaybettiği Maccabi Tel Aviv maçında takımının ilk golünü kaydeden İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterip siyonist asker selamı vermişti.
Gavriel Kanichowsky golü sonrası siyonist selamı verdi (REUTERS)
Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istemişti.
UEFA'DAN KINAMA
Gerekli incelemesini tamamlayan UEFA, Gavriel Kanichowsky'e kınama cezası verdi.
Merih Demiral (Takvim.com.tr)
EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ
UEFA, daha önce A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.
Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.