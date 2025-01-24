Antalyaspor’da puan silme tehlikesi!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Asbaşkan Fatih Gürcü, kulübün mali durumuyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.Boztepe, toplamda 4,2 milyon Euro'luk bir borcun ödenmesi gerektiğini belirterek, bu miktarın 1,2 milyon Euro'sunun kendi dönemlerinde oluştuğunu, 3 milyon Euro'nun ise geçmişten devreden borç olduğunu ifade etti. Borcun ödenmemesi halinde transfer yapmanın mümkün olmayacağını söyleyen Boztepe, "Sezonun ilk yarısını neredeyse gece gündüz para arayarak geçirdik. Bu borcu kapatmazsak transfer yapmamız imkansız gibi bir şey" dedi. Başkan, bu sürecin sadece Antalyaspor'un değil, tüm Anadolu kulüplerinin ortak bir sorunu olduğuna da vurgu yaptı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni açıkladığı harcama limitleriyle kulüp üzerindeki finansal baskının daha da arttığını belirten Boztepe, "TFF'den 181 milyon lira harcama limiti aldık. Bu bizim için eksi bir durum demek. Bu nedenle sponsorlukları ve satış gelirlerimizi anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Şubat ayının 10'una kadar 55 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 3 puanımız silinecek. Bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldık, fakat bu kez erteleme şansımız yok." ifadelerini kullandı. Boztepe, kulüp için sponsorluk ve gelir kaynakları yaratma çalışmalarına hız verdiklerini, ancak sürecin çok zorlu olduğunu belirtti.