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Trabzonspor resmen duyurdu! Yıldız isimle yeni sözleşme

Trabzonspor, kontratı sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu Edin Visca'nın sözleşmesini yeniledi. İmza sonrası açıklama yapan Edin Visca, "Bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon’un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:30
Trabzonspor resmen duyurdu! Yıldız isimle yeni sözleşme

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    Trabzonspor, yıldız futbolcu Edin Visca'nın sözleşmesini yeniledi.

    1+1 YILLIK SÖZLEŞME
    Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde tecrübeli oyuncuyla bir yılı opsiyonluk iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Trabzonspor Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladıTrabzonspor Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

    Opsiyonun şarta bağlı olduğu açıklanırken Visca'nın 2025/26 sezonu ve kontratın uzaması halinde 2026/27 sezonunda maaşının 1.5 milyon euro olacağı ifade edildi.

    EDIN VISCA'DAN İLK SÖZLER
    Edin Visca, sözleşmesini uzatması ile ilgili olarak şunları söyledi:

    "Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan'a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas'a teşekkür ediyorum. Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.

    Trabzonspor Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladıTrabzonspor Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

    Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek."