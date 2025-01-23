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Galatasaray Ahmed Kutucu ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Eyüpspor'un yıldız futbolcusu Ahmed Kutucu ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:35 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 20:15
Galatasaray Ahmed Kutucu ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

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    Şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olarak sürdüren Galatasaray, Eyüpspor'un ardından Ahmed Kutucu ile de anlaştı. TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Galatasaray Ahmed Kutucu ile anlaştı!

    Sarı kırmızılılar, Eyüpspor'a 6 milyon euro bonservis ve yüzde 20 sonraki satıştaki kardan pay ödeyecek. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro yıllık ücret verilecek.

    Cimbom ayrıca Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.

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